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16 марта, 19:18

Признавший провал украинской ПВО чиновник уволен со своего поста

Юрия Игната уволили с поста советника командования Воздушных сил Украины

Юрий Игнат. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Юрий Игнат

Юрий Игнат. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Юрий Игнат

Юрия Игната освободили от должности советника командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 16 марта, заявил командующий ВС Николай Олещук.

"Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната за продуктивную работу. Он будет оставаться в составе воздушных сил и работать на другом направлении", — подчеркнул он в своём телеграм-канале, не добавив, на какую должность поставят Игната.

Юрий Игнат был руководителем пресс-службы командования воздушных сил Незалежной с 2018 года. Он неоднократно высказывался по поводу тренировок украинских пилотов на американских F-16. Игнат также запомнился тем, что в конце 2023 года сообщил о провале украинской противовоздушной обороны (ПВО), которая не смогла сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции (СВО).

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Никита Осипов
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