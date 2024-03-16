Признавший провал украинской ПВО чиновник уволен со своего поста

"Сегодня я поблагодарю полковника Юрия Игната за продуктивную работу. Он будет оставаться в составе воздушных сил и работать на другом направлении", — подчеркнул он в своём телеграм-канале, не добавив, на какую должность поставят Игната.

Юрий Игнат был руководителем пресс-службы командования воздушных сил Незалежной с 2018 года. Он неоднократно высказывался по поводу тренировок украинских пилотов на американских F-16. Игнат также запомнился тем, что в конце 2023 года сообщил о провале украинской противовоздушной обороны (ПВО), которая не смогла сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала специальной военной операции (СВО).