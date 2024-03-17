Стало известно о состоянии гимнастки, сорвавшейся в цирке Новосибирска
Сорвавшаяся в цирке Новосибирска гимнастка: Моему здоровью ничто не угрожает
Гимнастка Елизавета Чумакова, сорвавшаяся на представлении "Королевский цирк" Гии Эрадзе в Новосибирске, находится в порядке, её здоровью ничего не угрожает. Об этом она сама рассказала "Газете.ru".
"Мы обследуемся. Всё хорошо! Цирк — это искусство без фальши. Моему здоровью ничто не угрожает, как бы ни хотели раздуть СМИ", — заявила Чумакова.
В "Королевском цирке" Гии Эрадзе изданию рассказали, что гимнастка сорвалась во время выполнения элемента в воздушном номере "Коронация". Там подчеркнули, что девушку оперативно госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1, обследовали, сделали КТ, оказали необходимую помощь.
Напомним, в Новосибирске гимнастка сорвалась с кольца и рухнула с высоты во время шоу "Королевского цирка Гии Эрадзе". Пострадавшей является 25-летняя Елизавета Чумакова из Татарстана. Девушка выполняла трюк без страховки и не удержалась в шпагате.
Telegram / SHOT