Второй за утро украинский беспилотник уничтожен на подлёте к Орлу
Губернатор Клычков: Силы ПВО сбили украинский БПЛА на подлёте к Орлу
Силы ПВО сбили второй за утро украинский беспилотник в Орловской области. Гражданские объекты не пострадали, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.
"Силами ПВО на подлёте к Орлу был сбит очередной украинский БПЛА. Прошу граждан сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой военных", — написал чиновник.
Он призвал в случае обнаружения в небе дронов или их осколков на земле незамедлительно сообщить по телефонам дежурной службы УФСБ по Орловской области 8 (4862) 43-76-36, дежурной части УМВД России по региону 8 (4862) 43-32-32 либо на единый номер службы спасения — 112. Это поможет оперативно определить и нейтрализовать угрозу, избежав серьёзных последствий, заметил губернатор.
А в ночь на воскресенье, 17 марта, киевский режим предпринял очередные попытки атаковать территорию российских регионов, преимущественно с использованием беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 35 БПЛА над территориями Московской (четыре БПЛА), Белгородской (три БПЛА), Калужской (два БПЛА), Орловской (один БПЛА), Ростовской (один БПЛА), Ярославской (четыре БПЛА), Краснодарской (17 БПЛА), Курской (три БПЛА) областей.
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