Второй за утро украинский беспилотник уничтожен на подлёте к Орлу

Силы ПВО сбили второй за утро украинский беспилотник в Орловской области. Гражданские объекты не пострадали, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

"Силами ПВО на подлёте к Орлу был сбит очередной украинский БПЛА. Прошу граждан сохранять спокойствие, город находится под надёжной защитой военных", — написал чиновник.

Он призвал в случае обнаружения в небе дронов или их осколков на земле незамедлительно сообщить по телефонам дежурной службы УФСБ по Орловской области 8 (4862) 43-76-36, дежурной части УМВД России по региону 8 (4862) 43-32-32 либо на единый номер службы спасения — 112. Это поможет оперативно определить и нейтрализовать угрозу, избежав серьёзных последствий, заметил губернатор.