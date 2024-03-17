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17 марта, 08:55

Даванков проголосовал на президентских выборах в Смоленске

Владислав Даванков, баллотировавшийся от партии "Новые люди", посетил избирательный участок № 536 в Смоленске и проголосовал за одного из кандидатов на должность президента России.

"Сегодня я голосую в своём родном городе Смоленске, в своей школе, и призываю всех тех, кто ещё не успел, прийти и проголосовать за будущее России. Сегодня ещё встречусь со своими друзьями и будем ждать результата выборов", — заявил Даванков журналистам.

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Напомним, что процедура голосования продлится до 20:00 17 марта. Свои кандидатуры на пост президента России выдвинули четыре политика: действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и сам Владислав Даванков. Согласно последним данным, в очном голосовании в Москве поучаствовали уже свыше 4,4 миллиона человек, а очная ставка по всей стране превысила отметку в 60%. На текущий момент известно, что проголосовали все кандидаты, кроме Харитонова.

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ТАСС / Михаил Синицын

Юрий Лысенко
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