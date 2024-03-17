Даванков проголосовал на президентских выборах в Смоленске

Владислав Даванков, баллотировавшийся от партии "Новые люди", посетил избирательный участок № 536 в Смоленске и проголосовал за одного из кандидатов на должность президента России.

"Сегодня я голосую в своём родном городе Смоленске, в своей школе, и призываю всех тех, кто ещё не успел, прийти и проголосовать за будущее России. Сегодня ещё встречусь со своими друзьями и будем ждать результата выборов", — заявил Даванков журналистам.