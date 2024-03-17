Минобороны РФ: Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории нашей страны с помощью беспилотников и уничтожили четыре дрона в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как уже рассказывал Life.ru, в ночь на 17 марта Киев предпринял очередные попытки дронами атаковать территорию российских регионов. В Минобороны сообщали о 35 сбитых беспилотниках — три были поражены под Белгородом. Подробнее о том, что ещё известно о массовой атаке БПЛА, — в нашем материале.