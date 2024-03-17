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17 марта, 11:17

Минобороны РФ: Силы ПВО сбили четыре украинских БПЛА в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории нашей страны с помощью беспилотников и уничтожили четыре дрона в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Около 14:00 мск <...> дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении ведомства.

Второй за утро украинский беспилотник уничтожен на подлёте к Орлу
Второй за утро украинский беспилотник уничтожен на подлёте к Орлу

Как уже рассказывал Life.ru, в ночь на 17 марта Киев предпринял очередные попытки дронами атаковать территорию российских регионов. В Минобороны сообщали о 35 сбитых беспилотниках — три были поражены под Белгородом. Подробнее о том, что ещё известно о массовой атаке БПЛА, — в нашем материале.

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Shutterstock / twintyre

Николь Вербер
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