Посла России вызвали в МИД Румынии из-за жёсткого ответа про золото Бухареста

Посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии, где ему рассказали, что страна недовольна рассмотрением проблемы "румынского золота". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искажённым, усечённым и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении Посольства РФ, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих своё начало в историческом прошлом", — сказано в сообщении, появившемся на сайте МИД.

Ранее Европарламент выступил с требованием к России вернуть Румынии её золотые запасы. Депутаты ЕП сочли это нарушением международного права российской стороной. В ответ Мария Захарова напомнила, что советская власть отправила в Румынию в знак доброй воли 1436 тонн ценностей, оставшихся ещё с царских времён, которые перевезли в 17 вагонах. После Великой Отечественной Москва простила долги стране, выступавшей на стороне Берлина. Речь идёт о $300 млн репараций, или около $4 млрд по текущему курсу.