Бразильский акробат сорвался с "колеса смерти" на арене цирка в Находке
В приморской Находке цирковой артист, выступавший без страховки, сорвался с высоты во время представления "Колесо смерти", ему удалось отделаться незначительными ушибами. Кадры падения появились в Сети.
Цирк шапито "Звёздный" приехал в Находку с гастролями. В трюке "Колесо смерти" участвовал приглашённый из Бразилии акробат. Огромная конструкция с обручами раскручивалась, а два артиста ловко передвигались по ней без страховки. Однако очередное выступление закончилось трагедией, мужчина не удержался и упал на арену, следом его придавило движущимся колесом. Шоу остановили.
"Артист из Бразилии по имени Луан жив, здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа. Имеется пара ушибов. Акробат высокого класса, опасного жанра. Это отдельный цирковой жанр, где страховка не предусмотрена", — рассказали "Газете.ru" в самом цирке.
Ранее в Новосибирске 25-летняя гимнастка сорвалась с кольца и рухнула с высоты во время шоу "Королевского цирка Гии Эрадзе". Девушка выполняла трюк без страховки и не удержалась в шпагате. Ей была оказана медицинская помощь.