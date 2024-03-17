Бразильский акробат сорвался с "колеса смерти" на арене цирка в Находке 17 марта, 13:00 Артист цирка упал с высоты в Находке. Видео © VK / "Моё Приморье"

В приморской Находке цирковой артист, выступавший без страховки, сорвался с высоты во время представления "Колесо смерти", ему удалось отделаться незначительными ушибами. Кадры падения появились в Сети.

Артист цирка упал с высоты в Находке. Видео © VK / "Моё Приморье"

Цирк шапито "Звёздный" приехал в Находку с гастролями. В трюке "Колесо смерти" участвовал приглашённый из Бразилии акробат. Огромная конструкция с обручами раскручивалась, а два артиста ловко передвигались по ней без страховки. Однако очередное выступление закончилось трагедией, мужчина не удержался и упал на арену, следом его придавило движущимся колесом. Шоу остановили.

"Артист из Бразилии по имени Луан жив, здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа. Имеется пара ушибов. Акробат высокого класса, опасного жанра. Это отдельный цирковой жанр, где страховка не предусмотрена", — рассказали "Газете.ru" в самом цирке.

Авторы Татьяна Миссуми