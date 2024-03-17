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Бразильский акробат сорвался с "колеса смерти" на арене цирка в Находке

17 марта, 13:00
Артист цирка упал с высоты в Находке. Видео © VK / "Моё Приморье"

Артист цирка упал с высоты в Находке. Видео © VK / "Моё Приморье"

В приморской Находке цирковой артист, выступавший без страховки, сорвался с высоты во время представления "Колесо смерти", ему удалось отделаться незначительными ушибами. Кадры падения появились в Сети.

Артист цирка упал с высоты в Находке. Видео © VK / "Моё Приморье"

Цирк шапито "Звёздный" приехал в Находку с гастролями. В трюке "Колесо смерти" участвовал приглашённый из Бразилии акробат. Огромная конструкция с обручами раскручивалась, а два артиста ловко передвигались по ней без страховки. Однако очередное выступление закончилось трагедией, мужчина не удержался и упал на арену, следом его придавило движущимся колесом. Шоу остановили.

"Артист из Бразилии по имени Луан жив, здоров, ничего не сломал и находится в хорошем расположении духа. Имеется пара ушибов. Акробат высокого класса, опасного жанра. Это отдельный цирковой жанр, где страховка не предусмотрена", — рассказали "Газете.ru" в самом цирке.

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Дело не в весе: Мать 22-летней циркачки назвала неожиданную причину её смерти

Ранее в Новосибирске 25-летняя гимнастка сорвалась с кольца и рухнула с высоты во время шоу "Королевского цирка Гии Эрадзе". Девушка выполняла трюк без страховки и не удержалась в шпагате. Ей была оказана медицинская помощь.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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