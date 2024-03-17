В ЛНР итоговая явка на выборы президента России составила 87,12%

Итоговая явка граждан на выборы президента России по итогам трёхдневного голосования и досрочного голосования в Луганской Народной Республике достигла 87,12%. Об этом рассказала председатель избирательной комиссии региона Елена Кравченко.

"За три дня нарушений не зафиксировано. [Итоговая] явка составила 87,12%", — заявила она журналистам.

Тем временем в Херсонской области итоговая явка на выборы главы государства составляет 83,87%, сообщается в телеграм-канале избиркома региона.