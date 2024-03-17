В ЛНР итоговая явка на выборы президента России составила 87,12%
Выборы президента РФ. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Итоговая явка граждан на выборы президента России по итогам трёхдневного голосования и досрочного голосования в Луганской Народной Республике достигла 87,12%. Об этом рассказала председатель избирательной комиссии региона Елена Кравченко.
"За три дня нарушений не зафиксировано. [Итоговая] явка составила 87,12%", — заявила она журналистам.
Тем временем в Херсонской области итоговая явка на выборы главы государства составляет 83,87%, сообщается в телеграм-канале избиркома региона.
"Итоговая явка на выборы президента Российской Федерации в Херсонской области с учётом явки на досрочное голосование составила 83,87%", — говорится в тексте сообщения.
Ранее иностранные электоральные эксперты оценили выборы президента РФ в Крыму и Приморье. Они отметили важность возможности проголосовать из дома, что помогает участию в процессе людей с ограниченными возможностями здоровья. Председатель ЦИК Памфилова заявила, что за выборами в России следят 1115 международных наблюдателей и экспертов из 129 стран.