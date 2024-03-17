В ДНР уже идёт подсчёт голосов на выборах президента России
В ДНР завершилось голосование на выборах президента РФ и начался подсчёт голосов
В Донецкой Народной Республике завершилось первое за всю историю региона голосование на выборах президента России и начался подсчёт голосов. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.
"Избирательные участки закрылись, и начался подсчёт голосов. Результаты, в соответствии с требованиями закона, мы огласим после того, как закроются абсолютно все избирательные участки по всей стране", — объяснил журналистам Высоцкий.
При этом данные региона о явке избирателей будут обновляться в режиме реального времени.
Напомним, 15 марта в России началось голосование, которое определит будущего руководителя страны. Процедура трёхдневная, последний день, когда россияне могут проголосовать, — 17 марта. За пост президента борются четверо политиков: действующий российский лидер, самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". Первые избирательные участки для голосования на выборах закрылись в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке. Следом голосование завершилось в Бурятии и Амурской области.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин