В ДНР уже идёт подсчёт голосов на выборах президента России

В Донецкой Народной Республике завершилось первое за всю историю региона голосование на выборах президента России и начался подсчёт голосов. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Владимир Высоцкий.

"Избирательные участки закрылись, и начался подсчёт голосов. Результаты, в соответствии с требованиями закона, мы огласим после того, как закроются абсолютно все избирательные участки по всей стране", — объяснил журналистам Высоцкий.