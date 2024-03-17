Рекордное число россиян проголосовало на выборах президента РФ в Алма-Ате

Генеральный консул РФ в Алма-Ате Дмитрий Тураев поделился промежуточными итогами президентских выборов на территории диппредставительства в казахстанском мегаполисе. По его словам, участие в голосовании приняло рекордное число россиян.

"Проголосовало на этих выборах рекордное число россиян по сравнению со всеми российскими выборами, проводимыми в Алма-Ате", — цитирует дипломата ТАСС.

Генконсульству даже пришлось продлевать время голосования в Алма-Ате на один час из-за наплыва людей, желающих проявить гражданскую позицию. Даже к моменту закрытия участков своей очереди продолжали ждать сотни россиян.