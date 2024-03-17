Рекордное число россиян проголосовало на выборах президента РФ в Алма-Ате
Рекордное число россиян проголосовало на выборах президента РФ в Алма-Ате. Обложка © t.me / Генконсульство России в Алма-Ате
Генеральный консул РФ в Алма-Ате Дмитрий Тураев поделился промежуточными итогами президентских выборов на территории диппредставительства в казахстанском мегаполисе. По его словам, участие в голосовании приняло рекордное число россиян.
"Проголосовало на этих выборах рекордное число россиян по сравнению со всеми российскими выборами, проводимыми в Алма-Ате", — цитирует дипломата ТАСС.
Генконсульству даже пришлось продлевать время голосования в Алма-Ате на один час из-за наплыва людей, желающих проявить гражданскую позицию. Даже к моменту закрытия участков своей очереди продолжали ждать сотни россиян.
Всего возможностью отдать голос за одного из кандидатов на пост президента РФ на участках за рубежом воспользовались около 250 тысяч россиян, сообщал МИД РФ. По прогнозам экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения, победу в выборах с результатом 87% одержит кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин.