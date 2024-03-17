Озвучена ошеломительная явка на выборах президента в Москве

Свыше 66% избирателей в Москве приняли участие в выборах президента РФ, сообщили в Мосгоризбиркоме. По словам председателя МГИК Ольги Кирилловой, эти данные являются предварительными и продолжают расти.

В комиссии уточнили, что за три дня голосования было получено почти 5,4 миллиона бюллетеней. Это свидетельствует о высочайшей активности москвичей, рассказала журналистам Кириллова.