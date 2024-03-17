Озвучена ошеломительная явка на выборах президента в Москве
МГИК: Предварительная явка на выборах президента РФ в Москве превысила 66%
Свыше 66% избирателей в Москве приняли участие в выборах президента РФ, сообщили в Мосгоризбиркоме. По словам председателя МГИК Ольги Кирилловой, эти данные являются предварительными и продолжают расти.
В комиссии уточнили, что за три дня голосования было получено почти 5,4 миллиона бюллетеней. Это свидетельствует о высочайшей активности москвичей, рассказала журналистам Кириллова.
"На сегодняшний день явка, которая предварительная, превышает 66%. Подчёркиваю — предварительная. Количество полученных бюллетеней — всё это сейчас ещё меняется, поэтому пока мы говорим — что порядка 5 миллионов 379 тысяч 336 бюллетеней — предварительно", — подытожила председатель МГИК.
Напомним, что около 3,7 миллиона человек в Москве проголосовали на выборах онлайн. 89,1% из них поддержали действующего российского лидера Владимира Путина, ещё 4,4% выбрали Владислава Даванкова, а замыкает тройку Николай Харитонов с 3,3% голосов.
Агентство "Москва" / Пелагия Тихонова