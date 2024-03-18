Путин заявил, что подавить извне волю россиян ни у кого никогда не получится

"Конечно, у нас впереди много задач. Но когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно: кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание — ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось", — сказал Путин в своём предвыборном штабе.