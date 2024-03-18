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17 марта, 21:24

Путин заявил, что подавить извне волю россиян ни у кого никогда не получится

Российский народ никто и никогда не сможет запугать и подавить, заявил действующий глава государства Владимир Путин.

"Конечно, у нас впереди много задач. Но когда мы консолидированы, и мне думается, что для всех это стало понятно: кто бы и как ни хотел нас запугать, кто бы и как ни хотел нас подавить, нашу волю, сознание — ни у кого никогда ничего подобного в истории не получалось", — сказал Путин в своём предвыборном штабе.

По словам действующего президента, этого не случилось в прошлом и не произойдёт в будущем.

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Также в ходе выступления перед журналистами Владимир Путин поблагодарил граждан, проголосовавших на выборах президента. Лидирующий после обработки 70% бюллетеней кандидат-самовыдвиженец отметил, что впереди у его команды много задач и грандиозных планов.

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kremlin.ru

Артур Лапсаков
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