Путин назвал народ источником власти в России
Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Действующий глава государства Владимир Путин назвал народ страны источником власти в России. Об этом он заявил на встрече с волонтёрами и журналистами в своём предвыборном штабе в Гостином Дворе.
"Источником власти в стране является российский народ. И от голоса каждого гражданина составляется единая воля народа", — сказал российский лидер.
Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. По итогам обработки 70% бюллетеней лидирует действующий глава государства Владимир Путин. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже поздравил его с блестящей победой, а вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что никто в мире никогда не подтверждал такой уровень народного доверия и поддержки, как Путин.