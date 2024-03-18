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17 марта, 21:14

Путин назвал народ источником власти в России

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Действующий глава государства Владимир Путин назвал народ страны источником власти в России. Об этом он заявил на встрече с волонтёрами и журналистами в своём предвыборном штабе в Гостином Дворе.

"Источником власти в стране является российский народ. И от голоса каждого гражданина составляется единая воля народа", — сказал российский лидер.

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Напомним, выборы президента РФ проходили с 15 по 17 марта. По итогам обработки 70% бюллетеней лидирует действующий глава государства Владимир Путин. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже поздравил его с блестящей победой, а вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что никто в мире никогда не подтверждал такой уровень народного доверия и поддержки, как Путин.

Артур Лапсаков
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