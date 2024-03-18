Стало известно о проблемах с сердцем у девочки, умершей в зубном кабинете
"Фонтанка": Девочка умерла у стоматолога в Кудрово перед заменой кардиостимулятора
Стали известны подробности гибели шестилетней девочки, которой стало плохо на приёме у стоматолога в Кудрово (Ленинградская область). По данным "Фонтанки", у ребёнка были большие проблемы со здоровьем — в частности девочке требовалась замена кардиостимулятора.
Маленькую пациентку обезболили местным анестетиком "Мепивакаин" и удалили зуб. Сначала всё шло хорошо, но сразу после процедуры малютке стало плохо, и она потеряла сознание. Сотрудники стоматологии вызвали скорую помощь, но реанимационные действия ни к чему не привели.
В обстоятельствах гибели ребёнка разбирается Следственный комитет. Аллергии на препарат у ребёнка, по предварительным данным, не зафиксировано.
Напомним, что в феврале четырёхлетняя девочка не проснулась после стоматологического наркоза в Твери, а в декабре 12-летняя девочка умерла на приёме у дантиста в Санкт-Петербурге. Во втором случае причиной смерти ребёнка могла стать реакция организма на обезболивающий препарат.
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