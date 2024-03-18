Стало известно о проблемах с сердцем у девочки, умершей в зубном кабинете

Стали известны подробности гибели шестилетней девочки, которой стало плохо на приёме у стоматолога в Кудрово (Ленинградская область). По данным "Фонтанки", у ребёнка были большие проблемы со здоровьем — в частности девочке требовалась замена кардиостимулятора.

Маленькую пациентку обезболили местным анестетиком "Мепивакаин" и удалили зуб. Сначала всё шло хорошо, но сразу после процедуры малютке стало плохо, и она потеряла сознание. Сотрудники стоматологии вызвали скорую помощь, но реанимационные действия ни к чему не привели.