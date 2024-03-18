Регион

Уведомления отключены

18 марта, 08:10

Стало известно о проблемах с сердцем у девочки, умершей в зубном кабинете

"Фонтанка": Девочка умерла у стоматолога в Кудрово перед заменой кардиостимулятора

Стали известны подробности гибели шестилетней девочки, которой стало плохо на приёме у стоматолога в Кудрово (Ленинградская область). По данным "Фонтанки", у ребёнка были большие проблемы со здоровьем — в частности девочке требовалась замена кардиостимулятора.

Маленькую пациентку обезболили местным анестетиком "Мепивакаин" и удалили зуб. Сначала всё шло хорошо, но сразу после процедуры малютке стало плохо, и она потеряла сознание. Сотрудники стоматологии вызвали скорую помощь, но реанимационные действия ни к чему не привели.

В обстоятельствах гибели ребёнка разбирается Следственный комитет. Аллергии на препарат у ребёнка, по предварительным данным, не зафиксировано.

Третьеклассница умерла от ветрянки, пока мать её лечила от другой болезни
Третьеклассница умерла от ветрянки, пока мать её лечила от другой болезни

Напомним, что в феврале четырёхлетняя девочка не проснулась после стоматологического наркоза в Твери, а в декабре 12-летняя девочка умерла на приёме у дантиста в Санкт-Петербурге. Во втором случае причиной смерти ребёнка могла стать реакция организма на обезболивающий препарат.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Здоровье
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров