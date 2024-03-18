Магия утра: Россиянам советуют просыпаться до 7:30

Причина плохого сна кроется в его неправильной гигиене: в комнате должна быть кромешная тьма, шторы black out или маска на лице, температура — 18–20 градусов, отсутствие уведомлений, достаточный уровень вентиляции и чистота воздуха. Более того, спать тоже нужно в правильном положении, рассказала "Газете.ru" эндокринолог, диетолог, нутрициолог Лариса Полуянцева.

"Положение тела: в норме положение на спине или на правом боку, а при изжоге спать лучше на спине или на левом боку. Нутрицевтическая поддержка в зависимости от степени сложности проблем со сном: и первый уровень поддержки — это магний вечером. Выбирать нужно цитратную форму, которая лучше усваивается организмом", — объяснила эксперт.

Она советует по утрам раскрывать шторы, потому что дневной свет уничтожает мелатонин и возвращает мозг в режим бодрствования. А в осенне-зимний период можно пользоваться будильником. Любителям подольше поспать по утрам можно обратиться к тяжёлой артиллерии — физическим нагрузкам. Правильное питание тоже никто не отменял, оно необходимо, чтобы дать своим митохондриям правильную энергию из жиров. Бывают случаи, когда не получается добрать полиненасыщенной жирной кислоты омега-3, что может способствовать развитию депрессии. Поэтому Полуянцева рекомендует ежедневно восполнять свой уровень омеги-3 в количестве 950 миллиграммов с помощью эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой кислот (ДГК).