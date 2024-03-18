Песков назвал уникальным результат Путина на выборах 18 марта, 10:37 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютной победой результат российского лидера Владимира Путина на прошедших выборах. По словам представителя Кремля, это доказывает поддержку россиянами выбранного страной пути развития.

"Действительно уникальный совершенно результат для действующего президента Путина. Уровень поддержки населения — это абсолютная победа как кандидата, и, конечно, самое красноречивое подтверждение поддержки людьми нашей страны своего президента, и консолидация вокруг его пути", — отметил Песков.

Он добавил, что высокая явка на президентские выборы тоже ярко свидетельствует, что народ доверяет Путину и проводимой им политике.

Напомним, явка на прошедших президентских выборах стала рекордной в истории современной России: проголосовало 77,44% избирателей. Всего участие приняли 87 113 127 россиян. За рубежом свой голос отдали более 372 тысяч граждан РФ. По итогам обработки 99% протоколов побеждает действующий глава государства Владимир Путин, он набирает 87,33% голосов.

Авторы Татьяна Миссуми