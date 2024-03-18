"Раздразнили русского медведя": Политолог объяснил рекордную явку россиян на выборах

Высокая явка на президентских выборах говорит о том, что давлением на россиян Запад не добился ровным счётом ничего, заявил профессор кафедры политической теории МГИМО, доктор политических наук Кирилл Коктыш. Он отметил, что попытки сорвать голосование дали обратный эффект и ещё больше сплотили народ.

"Давить на русского человека, на россиянина — абсолютно бессмысленный путь. Реализовалось то, о чём ещё Бисмарк говорил: "Я знаю больше сотни способов заставить медведя выйти из берлоги, но не знаю ни одного, чтобы загнать его обратно. Не дразните русского медведя". А здесь получается, что раздразнили", — сказал Коктыш в эфире радио Sputnik.