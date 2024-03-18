Ким Чен Ын: Народ России показал на выборах волю к построению сильной страны
Во время президентских выборов россияне показали своё стремление к укреплению единства и решимость построить сильное государство. Об этом сообщил лидер КНДР Ким Чен Ын в своём поздравительном послании президенту России Владимиру Путину.
"На этих президентских выборах российский народ продемонстрировал как внутри страны, так и за рубежом свою волю к дальнейшему укреплению социального и политического единства с вами в центре, а также к построению сильной России", — приводит текст послания Центральное агентство Кореи.
Напомним, выборы президента в России уже завершились. В результате обработки 99% бюллетеней Владимир Путин набрал 87,33% голосов. Сейчас российский лидер получает поздравления от политических деятелей из разных стран, в числе которых оказался и лидер КНДР Ким Чен Ын, поздравивший Путина с переизбранием.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ