Ким Чен Ын: Народ России показал на выборах волю к построению сильной страны

Во время президентских выборов россияне показали своё стремление к укреплению единства и решимость построить сильное государство. Об этом сообщил лидер КНДР Ким Чен Ын в своём поздравительном послании президенту России Владимиру Путину.

"На этих президентских выборах российский народ продемонстрировал как внутри страны, так и за рубежом свою волю к дальнейшему укреплению социального и политического единства с вами в центре, а также к построению сильной России", — приводит текст послания Центральное агентство Кореи.