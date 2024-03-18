Мишустин счёл закономерной победу Путина на выборах 18 марта, 13:33 Премьер-министр России Михаил Мишустин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Астахов

Выдающаяся победа президента РФ Владимира Путина на прошедших в стране выборах не стала чем-то удивительным, россияне ожидаемо поддержали того кандидата, результаты работы которого видны каждому. Об этом сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

"Уверенно победил действующий президент Владимир Путин. Подавляющее большинство наших граждан поддержали именно его кандидатуру. Люди верят нашему президенту, так как он делает всё для улучшения жизни граждан, для развития нашей страны, социальной сферы. Результаты [его работы] видны", — отметил он.

Мишустин подчеркнул, что результат голосования — это закономерный и очевидный итог системной работы президента страны и его команды. Политик заверил, что Правительство РФ продолжит активно содействовать главе государства в реализации всех его инициатив.

Авторы Татьяна Миссуми