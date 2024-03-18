"Запасы ракет для систем ПВО на Украине приближаются к критическому уровню. К концу марта Киев будет вынужден перейти в режим жёсткой экономии, что позволит россиянам наносить всё больше и больше ударов ракетами и дронами по украинской территории", — отметил он.

К слову, аналитик Меркурис в своём прогнозе не одинок. Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что к концу месяца у Украины закончатся ракеты для ПВО и под угрозой атаки может оказаться каждый город. А ранее бывший разведчик США Скотт Риттер объяснил, почему ВСУ не смогут остановить Российскую армию. По его словам, в настоящее время украинские войска находятся в состоянии коллапса и упадка. Кроме того, ВСУ неправильно используют танки Abrams, всё дело в том, что этой техникой управляют украинские военные, которые недостаточно хорошо обучены.