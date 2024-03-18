Госдеп: США понимают, что Путин победит на выборах, но поздравлений не отправят

Американская администрация осознаёт, что Владимир Путин станет победителем президентских выборов в России, однако поздравлений от Штатов ждать не стоит. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Он [Владимир Путин] останется президентом России. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что звонков с поздравлениями из Соединённых Штатов не будет", — сказал он во время брифинга.