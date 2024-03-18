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18 марта, 17:47

Госдеп: США понимают, что Путин победит на выборах, но поздравлений не отправят

Американская администрация осознаёт, что Владимир Путин станет победителем президентских выборов в России, однако поздравлений от Штатов ждать не стоит. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Он [Владимир Путин] останется президентом России. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что звонков с поздравлениями из Соединённых Штатов не будет", — сказал он во время брифинга.

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Ранее Германия также присоединилась к "клубу отвернувшихся от победы Путина" на выборах, заявив, что поздравлений в Россию Берлин не направит. Однако представитель кабмина страны Кристиана Хоффман отметила готовность к диалогу с президентом РФ. А число лидеров, поздравивших Путина с победой в президентской гонке, недавно пополнил президент ОАЭ шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, поприветствовавший переизбрание главы России на новый срок.

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ТАСС / Сысоев Григорий

Владимир Озеров
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