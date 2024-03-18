Госдеп: США понимают, что Путин победит на выборах, но поздравлений не отправят
Американская администрация осознаёт, что Владимир Путин станет победителем президентских выборов в России, однако поздравлений от Штатов ждать не стоит. Об этом сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
"Он [Владимир Путин] останется президентом России. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что звонков с поздравлениями из Соединённых Штатов не будет", — сказал он во время брифинга.
Ранее Германия также присоединилась к "клубу отвернувшихся от победы Путина" на выборах, заявив, что поздравлений в Россию Берлин не направит. Однако представитель кабмина страны Кристиана Хоффман отметила готовность к диалогу с президентом РФ. А число лидеров, поздравивших Путина с победой в президентской гонке, недавно пополнил президент ОАЭ шейх Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян, поприветствовавший переизбрание главы России на новый срок.
ТАСС / Сысоев Григорий