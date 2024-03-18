"Чувствую себя прекрасно": Рябков ответил на слухи о своей госпитализации
Рябков заявил о прекрасном самочувствии после сообщений СМИ о его госпитализации
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на фоне сообщений о своей госпитализации заявил, что чувствует себя прекрасно. Ранее некоторые СМИ распространили новость о том, что политик якобы перенёс инфаркт.
"Чувствую себя прекрасно", — сказал Рябков в беседе с ТАСС.
А ранее Life.ru опровергал другую информацию СМИ. Днём появились сообщения о смерти короля Великобритании Карла III. Однако после этого канцелярия британского монарха выступила с сообщением, в котором оспорила подобные вести.
ТАСС / Сандурская Софья