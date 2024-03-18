Покинувшие Белгородчину многодетные семьи приютят в Воронежской области

Многодетным семьям из Белгородской области, вынужденным уехать из-за обстрелов со стороны ВСУ, предоставят приют и окажут помощь в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"По просьбе губернатора Вячеслава Гладкова мы готовимся принять многодетные семьи из Белгородской области. Наши соцслужбы уже ведут всю необходимую организационную работу. Предоставим соседям любую посильную помощь", — информировал глава региона в телеграм-канале.