Покинувшие Белгородчину многодетные семьи приютят в Воронежской области
Губернатор Гусев: Воронежская область примет многодетных беженцев из Белгорода
Многодетным семьям из Белгородской области, вынужденным уехать из-за обстрелов со стороны ВСУ, предоставят приют и окажут помощь в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
"По просьбе губернатора Вячеслава Гладкова мы готовимся принять многодетные семьи из Белгородской области. Наши соцслужбы уже ведут всю необходимую организационную работу. Предоставим соседям любую посильную помощь", — информировал глава региона в телеграм-канале.
По словам Гусева, в последнее время атаки ВСУ стали особенно интенсивными: есть жертвы и раненые, в том числе ребёнок, за жизнь которого борются врачи.
Напомним, вечером в воскресенье, 18 марта, в селе под Белгородом в результате удара ВСУ погибла целая семья: бабушка, мама, её гражданский супруг и 17-летний сын. Маленькую внучку с закрытой черепно-мозговой травмой успели спасти. А позднее в результате атаки дроном-камикадзе в посёлке Горьковский погиб ещё один мирный житель.
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