В Думе объяснили сложности переговоров о заморозке конфликта с Украиной

Переговоры с Украиной о заморозке конфликта кажутся сомнительными, потому что пока неясно, с кем конкретно их вести и кто выступит гарантом соблюдения договорённостей. Об этом "Ленте.ру" заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

"С кем вести переговоры? С [Владимиром] Зеленским? Или с группой военных, которые не в полной мере ему подконтрольны? Или с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном?" — сказал парламентарий, добавив, что Россия готова к переговорам, но не к выслушиванию лживых обещаний.