В Думе объяснили сложности переговоров о заморозке конфликта с Украиной
Депутат Чепа: Неясно, с кем вести переговоры по Украине и кто выступит гарантом
Переговоры с Украиной о заморозке конфликта кажутся сомнительными, потому что пока неясно, с кем конкретно их вести и кто выступит гарантом соблюдения договорённостей. Об этом "Ленте.ру" заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
"С кем вести переговоры? С [Владимиром] Зеленским? Или с группой военных, которые не в полной мере ему подконтрольны? Или с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном?" — сказал парламентарий, добавив, что Россия готова к переговорам, но не к выслушиванию лживых обещаний.
Кроме того, по его словам, есть проблема с выбором гарантов: ранее европейские лидеры признавали, что Минские соглашения были обманом с их стороны — странно вновь оказывать им доверие. Тот же французский президент крайне непоследователен в своих высказываниях: то говорит об Олимпийских играх и призывает прекратить боевые действия, то планирует вводить на Украину войска. Такие политики закономерно вызывают к себе скептическое отношение, заключил Чепа.
Ранее стало известно, что Китай и Швейцария настаивают, чтобы Россия присутствовала на мирном саммите по Незалежной, поскольку без участия РФ мероприятие будет похоже на "потёмкинскую деревню". Пекин даже намерен бойкотировать переговоры в случае отсутствия на них представителей Москвы.
Telegram / Генштаб ЗСУ