Журналистка проверила на собственном опыте эффективность белгородских укрытий
Корреспондент "Царьграда" Ющенко: Укрытия в Белгороде реально спасают жизнь
Временное укрытие в Белгороде. Обложка © "Царьград"
Бетонные бомбоубежища, установленные в Белгороде в связи с регулярными обстрелами ВСУ, действительно эффективны и способны спасти людям жизнь. Такой вывод сделала корреспондент "Царьграда" Дарья Ющенко, будучи вынужденной посетить одно из укрытий.
Девушка находилась на улице, когда раздался сигнал воздушной тревоги. Находившаяся поблизости небольшая постройка из бетона, хорошо заметная из-за белого цвета и ярко-красной надписи "Укрытие", могла вместить около десятка человек. На стенах внутри были расклеены памятки с телефонами экстренных служб и плакаты с объяснением, как помочь пострадавшему. Белгородцы, оказавшиеся вместе с журналисткой в убежище, явно привыкли к таким нестандартным ситуациям: спокойно разговаривали и шутили или изучали что-то в смартфоне.
"Мы приехали на железнодорожный вокзал, вышли из авто — и тут началось. Бежишь и молишься, чтобы успеть. Ноги ватные становятся. Забегаешь и выдыхаешь. И кто там говорит, что это фигня и муляж? Укрытие спасает жизнь. Всё сделано правильно", — сделала вывод Дарья.
Ранее Life.ru писал, что вечером в воскресенье, 18 марта, в селе под Белгородом в результате удара ВСУ погибла целая семья: бабушка, мама, её гражданский супруг и 17-летний сын. Маленькую девочку с закрытой черепно-мозговой травмой успели спасти. А позднее в результате атаки дроном-камикадзе в посёлке Горьковском погиб ещё один мирный житель.