Журналистка проверила на собственном опыте эффективность белгородских укрытий

Бетонные бомбоубежища, установленные в Белгороде в связи с регулярными обстрелами ВСУ, действительно эффективны и способны спасти людям жизнь. Такой вывод сделала корреспондент "Царьграда" Дарья Ющенко, будучи вынужденной посетить одно из укрытий.

Девушка находилась на улице, когда раздался сигнал воздушной тревоги. Находившаяся поблизости небольшая постройка из бетона, хорошо заметная из-за белого цвета и ярко-красной надписи "Укрытие", могла вместить около десятка человек. На стенах внутри были расклеены памятки с телефонами экстренных служб и плакаты с объяснением, как помочь пострадавшему. Белгородцы, оказавшиеся вместе с журналисткой в убежище, явно привыкли к таким нестандартным ситуациям: спокойно разговаривали и шутили или изучали что-то в смартфоне.