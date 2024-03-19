В России расширят сведения единого федерального регистра населения

Правительство РФ решило расширить перечень данных о российских гражданах в федеральном регистре населения. Автором поправок в законопроект "О внесении изменений в ст. 8 и 14 закона "О едином федеральном информационном регистре", принятый в первом чтении в июне 2023 года, выступил Минфин. С документом ознакомился РБК.

В первую очередь ресурс планируется дополнить сведениями, касающимися социальных аспектов: данными о родительских правах (их лишении/ограничении/восстановлении, изъятии ребёнка из семьи или непосредственной угрозе его жизни и здоровью), опекунах и попечителях, дееспособности.

Также в базу предлагается внести данные о водительском удостоверении, сведения об утрате иностранного гражданства и об установлении факта наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации.

Информация об иностранных гражданах, лицах без гражданства, проживающих в России, и временно пребывающих в стране трудовых мигрантах также расширится: будут внесены идентификаторы документов, удостоверяющих личность и подтверждающих прохождение дактилоскопии.

Конкретизируются и сведения о россиянах, проживающих за рубежом: предполагается зафиксировать данные о наличии гражданства иностранного государства или любого документа, подтверждающего право постоянного проживания на территории другой страны (при наличии), и сведения об утрате вышеперечисленного.

Оговаривается, что содержащиеся в регистре сведения могут быть изменены по требованию физического лица или его законного представителя. Обработка таких обращений должна быть обеспечена на портале "Госуслуги".