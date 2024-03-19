Пурга не даёт эвакуировать выживших при сходе лавины туристов на Камчатке

Девять ски-альпинистов, уцелевших при сходе лавины на камчатском перевале Красноармейский, продолжают ожидать эвакуации, которая затруднена погодными условиями. Как только пурга утихнет, к туристам направятся спасатели, заявил зампред краевого правительства Роман Василевский.

По словам чиновника, группа была зарегистрирована в МЧС и имела при себе всё необходимое снаряжение. Однако из-за резкого порыва ветра или неустойчивого наста альпинисты сорвались с вершины гребня. Выбраться из-под снега удалось не всем.

"После того как установятся благоприятные погодные условия, выжившие туристы, тела погибших будут доставлены в ближайший населённый пункт", — отметил Василевский.

К настоящему моменту в Петропавловск-Камчатский из Елизовского муниципального района вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России. Сейчас туристы в сопровождении спасателей уже добрались до Семёновского кордона и ожидают борт.