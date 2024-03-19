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19 марта, 09:56

Курс биткоина резко рухнул с $60 тысяч до $8,9

Курс биткоина в ночь на 19 марта обрушился до $8900 на криптобирже BitMEX

Курс биткоина (BTC) в ночь на 19 марта обрушился на 85%. Самой низкой отметкой на бирже BitMEX стал порог $8900 в паре к стейблкоину USDT. В то же время стоимость биткоина на других криптовалютных биржах превышала $60 тысяч. После этого BTC восстановил свои позиции на BitMEX, где он торговался по $ 64 237 на 10:10 мск.

Как заявили представители BitMEX, падение случилось в результате нескольких крупных ордеров на продажу первой криптовалюты. Сейчас биржа выясняет детали произошедшего.

TradingView сообщает, что резкое падение началось в 1:40 мск и продолжалось около пары минут. Восстановление произошло так же быстро, уже к 2:30 мск цена поднялась до $ 67 000.

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Курс биткоина установит новый рекорд: Сколько будет стоить криптовалюта

12 марта цена биткоина пробила потолок, взлетев до исторических $73 тысяч. Ранее экономист предупреждал о рисках вложений в первую криптовалюту в период её резкого роста. По его словам, курс криптовалюты может штормить от низких показателей к высоким, однако в долгосрочной перспективе его стоимость может вырасти до $100 тысяч.

Обложка ©

Unsplash / Pierre Borthiry - Peiobty

Владимир Озеров
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