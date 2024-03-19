Курс биткоина резко рухнул с $60 тысяч до $8,9

Курс биткоина (BTC) в ночь на 19 марта обрушился на 85%. Самой низкой отметкой на бирже BitMEX стал порог $8900 в паре к стейблкоину USDT. В то же время стоимость биткоина на других криптовалютных биржах превышала $60 тысяч. После этого BTC восстановил свои позиции на BitMEX, где он торговался по $ 64 237 на 10:10 мск.



