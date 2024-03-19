Карл III попал в объективы фотокамер впервые после слухов о смерти

Короля Великобритании Карла III впервые заметили на улице после сплетен о его смерти, которые заполонили соцсети 18 марта. Фотографии монарха опубликовала на своём сайте газета The Daily Mail.

На снимках, сделанных утром во вторник, король сидит на заднем сиденье автомобиля. Он покинул Виндзорский замок и отправился в Кларенс-хаус — лондонскую резиденцию для членов королевской семьи, находящуюся поблизости от Букингемского дворца.

Карл III — во время утренней встречи 19 марта. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / theroyalfamily

А Букингемский дворец опубликовал несколько фотографий с утренней встречи монарха, где он пребывает в добром здравии и хорошем расположении духа. Утром 19 марта Карл III встречался с ветеранами Корейской войны, чтобы отметить 70-летнюю дату подписания перемирия, положившего конец конфликту в регионе.