Винер ткнула МОК в попрание главного лозунга спорта за призыв бойкотировать Игры дружбы Винер заявила, что призывы МОК бойкотировать Игры дружбы не стали неожиданностью 19 марта, 14:38 Ирина Винер. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что призывы Международного олимпийского комитета бойкотировать Игры дружбы в России из-за их "политизированности" не стали неожиданностью. Она напомнила МОК, кто в действительности вмешивает политику в спорт.

"Мы ничего другого не ожидали. Если с Олимпиады сняли наших спортсменов, предложили выступать под белым флагом, который обозначает "сдаюсь"... Только заикнулся папа римский про белый флаг для Украины — и какой психоз начался. А российские и белорусские спортсмены могут выступать только под белым флагом. И кто-то соглашается на это", — отметила Винер в беседе с RT.

Она выразила возмущение, что МОК лишает Россию и Белоруссию флага, гимна, своих зрителей на трибунах, но при этом смеет критиковать Игры дружбы. По её словам, именно Россия готовится организовать спортивные соревнования на принципах равенства и справедливости. Страны, которые солидарны с Москвой, обязательно приедут, несмотря на угрозы МОК, уверена Винер.

Она также назвала большой ошибкой то, что некоторые российские спортсмены собираются участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом. "Я считаю, что это унизительно", — заключила она.

Напомним, МОК потребовал от всех стран и спортсменов не участвовать во Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России с 15 по 29 сентября этого года. По мнению комитета, проведением соревнований Москва пытается "политизировать международный спорт". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что призывы МОК бойкотировать Игры дружбы демонстрируют хамство и безысходность.

Авторы Татьяна Миссуми