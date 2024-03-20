Жителям обстреливаемых сёл Белгородчины будут выдавать продуктовые наборы
Разрушения в селе Никольское Белгородской области в результате прямого попадания снаряда в частный жилой дом. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
В Белгородской области с 21 марта жителям населённых пунктов, подвергающихся обстрелам со стороны ВСУ и имеющих в связи с этим проблемы с работой продуктовых магазинов, начнут выдавать бесплатные продуктовые наборы. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Есть большой запрос со стороны жителей по поводу снабжения продуктами питания. <...> Мы с четверга начинаем выдачу бесплатных продуктовых наборов жителям следующих населённых пунктов: Козинка, Гора-Подол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Горьковский, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Луговка, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Масычево", — сказал глава региона.
Для того чтобы получить продукты, нужно прийти в районную администрацию и показать прописку. Жителей, находящихся в пунктах временного размещения, эта мера не коснётся, поскольку они уже обеспечены бесплатным питанием.
Губернатор также сообщил телефон горячей линии — 122, — по которому можно задать интересующие вопросы. Ответ должны предоставить в течение рабочего дня.
Напомним, последняя атака ВСУ на Белгородчину была отражена дежурными системами ПВО поздним вечером 19 марта. Губернатор Вячеслав Гладков ввёл запрет с 20 марта на въезд в шесть приграничных сёл Белгородской области, которые наиболее часто подвергаются обстрелам.