Жителям обстреливаемых сёл Белгородчины будут выдавать продуктовые наборы

В Белгородской области с 21 марта жителям населённых пунктов, подвергающихся обстрелам со стороны ВСУ и имеющих в связи с этим проблемы с работой продуктовых магазинов, начнут выдавать бесплатные продуктовые наборы. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Есть большой запрос со стороны жителей по поводу снабжения продуктами питания. <...> Мы с четверга начинаем выдачу бесплатных продуктовых наборов жителям следующих населённых пунктов: Козинка, Гора-Подол, Глотово, Грайворон, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Сподарюшино, Горьковский, Мокрая Орловка, Пороз, Дроновка, Луговка, Заречье-Первое, Заречье-Второе, Масычево", — сказал глава региона.

Для того чтобы получить продукты, нужно прийти в районную администрацию и показать прописку. Жителей, находящихся в пунктах временного размещения, эта мера не коснётся, поскольку они уже обеспечены бесплатным питанием.