Высшие круги Франции отрекаются от своих военнослужащих, которых сами же отправляют на Украину. На это указала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так Захарова отреагировала на заявление Минобороны Франции с опровержением информации о том, что Париж готовит и отправляет военнослужащих на Украину. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что на начальном этапе контингент Пятой республики в Незалежной составит около двух тысяч человек, и напомнил о незавидной участи "всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом".