Захарова указала на отказ французских властей от своих подданных
Захарова: Власти Франции, отрицая слова Нарышкина, отказываются от своих граждан
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Высшие круги Франции отрекаются от своих военнослужащих, которых сами же отправляют на Украину. На это указала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Неужели французские власти снова отказались от своих граждан?" — сыронизировала дипломат.
Так Захарова отреагировала на заявление Минобороны Франции с опровержением информации о том, что Париж готовит и отправляет военнослужащих на Украину. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что на начальном этапе контингент Пятой республики в Незалежной составит около двух тысяч человек, и напомнил о незавидной участи "всех французов, когда-либо приходивших на территорию Русского мира с мечом".