Французские войска на Украине нужны Владимиру Зеленскому для подавления инакомыслия, заявил глава запорожского движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. Он отметил, что в значительной степени речь идёт об оккупационном контингенте.

"В значительной степени это оккупационный контингент, который может понадобиться не столько для боевых действий против России, сколько для репрессий на подконтрольных Западу территориях постукраинского пространства. Иностранные войска нужны для того, чтобы удерживать режим Зеленского на штыках", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Рогов напомнил, что полномочия Зеленского истекают уже в мае, а значит, даже на Западе никто не будет спорить с утверждениями о его нелегитимности. Именно поэтому он готовится к волнениям на подконтрольной ВСУ территории.