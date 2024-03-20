"Порежут на части": Медведев: Отправка военных на Украину равносильна гильотине для властей Франции

Отправка французских войск на Украину была бы полезна, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По словам политика, пару полков в "Бандерляндии" было бы трудно спрятать, а значит их уничтожение станет не сложной, но сверхважной для ВС РФ задачей.

"Зато какая была бы польза! При таком количестве гробов, которые будут доставлены во Францию из чужой далёкой страны, скрыть массовую гибель профессиональных военнослужащих невозможно. Причём тут уже не отбрешешься ссылками на то, что, мол, наёмники сами выбирают свою судьбу и распоряжаются правом на жизнь", — написал он в телеграм-канале.

Так, "несчастные" французские солдаты станут полноценными комбатантами в составе интервенционного контингента, а для руководства республики это будет равносильно гильотине: их "порежут на части" разъярённые родные погибших и оппозиция, которым внушали, что Франция не воюет с Россией.

В целом же ситуация станет хорошим уроком для других "неугомонных придурков" из Европы, считает Медведев. Завершая пост, он напомнил актуальные строчки из стихотворения Александра Пушкина "Клеветникам России", написанном в 1831 году на фоне призывов во Франции войсками поддержать польское восстание.

"Так высылайте ж к нам, витии,

Своих озлобленных сынов:

Есть место им в полях России,

Среди нечуждых им", — написал зампред Совбеза.