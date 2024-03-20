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В Госдуме сравнили шефа Пентагона со шпионом из анекдотов

Депутат Хамитов назвал саморазоблачением слова шефа Пентагона о выживании Киева

20 марта, 10:37
Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru оценил признание главы Пентагона Ллойда Остина о том, что существование Украины находится под угрозой. Парламентарий сравнил министра обороны США со шпионом из анекдотов, который совершил саморазоблачение.

"Когда-нибудь об этом историческом периоде будут снимать фильмы. Причём западные деятели в первую очередь американские будут там главными комедийными персонажами. Такой уровень саморазоблачения не снился ни одному шпиону из анекдотов. Вы только вдумайтесь, глава Пентагона открытым текстом признаёт, что их проект "Украина" находится в катастрофическом положении", — подчеркнул Хамитов.

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Депутат также обратил внимание, что Остин назвал безопасность абсолютно чужой для США Украины делом чести, хотя глава Пентагона должен работать в первую очередь на благо своей страны. Западное общество превратилось в абсолютный антипод своим же провозглашаемым ценностям, делает вывод собеседник Life.ru.

"И то отчаянье, с которым их политики отстаивают своё право на лицемерие, показывает, что, к сожалению, никаких оптимистичных прогнозов по поводу будущего западного мира теперь уже быть не может", — заключил парламентарий.

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Напомним, шеф Пентагона Ллойд Остин ранее признал, что выживание Украины находится под угрозой, поэтому США должны продолжать оказывать помощь Киеву. Он также подчеркнул, что из-за провала ВСУ в опасности находится и "безопасность Америки".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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