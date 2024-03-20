В Госдуме сравнили шефа Пентагона со шпионом из анекдотов Депутат Хамитов назвал саморазоблачением слова шефа Пентагона о выживании Киева 20 марта, 10:37 Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru оценил признание главы Пентагона Ллойда Остина о том, что существование Украины находится под угрозой. Парламентарий сравнил министра обороны США со шпионом из анекдотов, который совершил саморазоблачение.

"Когда-нибудь об этом историческом периоде будут снимать фильмы. Причём западные деятели — в первую очередь американские — будут там главными комедийными персонажами. Такой уровень саморазоблачения не снился ни одному шпиону из анекдотов. Вы только вдумайтесь, глава Пентагона открытым текстом признаёт, что их проект "Украина" находится в катастрофическом положении", — подчеркнул Хамитов.

Депутат также обратил внимание, что Остин назвал безопасность абсолютно чужой для США Украины делом чести, хотя глава Пентагона должен работать в первую очередь на благо своей страны. Западное общество превратилось в абсолютный антипод своим же провозглашаемым ценностям, делает вывод собеседник Life.ru.

"И то отчаянье, с которым их политики отстаивают своё право на лицемерие, показывает, что, к сожалению, никаких оптимистичных прогнозов по поводу будущего западного мира теперь уже быть не может", — заключил парламентарий.

Напомним, шеф Пентагона Ллойд Остин ранее признал, что выживание Украины находится под угрозой, поэтому США должны продолжать оказывать помощь Киеву. Он также подчеркнул, что из-за провала ВСУ в опасности находится и "безопасность Америки".