Перекошенный таз и тромбы: Учёный рассказал о смертельной опасности позы "нога на ногу" Учёный Абдувосидов: Поза "нога на ногу" может привести к образованию тромбов 20 марта, 12:17 Поза "нога на ногу" может привести к образованию тромбов. Обложка © Freepik

Немногие задумываются, что повседневные "безобидные" привычки могут оказывать негативное воздействие на организм. Например, все знают, что вредно сидеть сгорбившись, однако важно не только правильно держать осанку, но и следить за положением ног. Об этом в беседе с Life.ru рассказал заведующий кафедрой морфологии человека Университета РОСБИОТЕХ, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.

Так, популярная поза "нога на ногу" может служить фактором тромбообразования: длительное время нарушается отток крови по венам нижних конечностей за счёт их сдавливания. Напомню, что венозный тромбоз может привести к такому серьёзному осложнению, как тромбоэмболия лёгочной артерии. Хуршед Абдувосидов Заведующий кафедрой морфологии человека Университета РОСБИОТЕХ, доктор медицинских наук

По словам врача, также длительное сидение со скрещёнными ногами может влиять на состояние тазобедренных суставов. Дело в том, что таким образом они будут длительное время находиться не в физиологическом, а в вынужденном положении, что может усугубить имеющиеся проблемы, такие как артроз или артрит. Кроме того, привычка сидеть в такой позе приводит к формированию перекошенного таза и неправильной осанки.

При этом, вопреки расхожему мнению, поза "нога на ногу" не увеличивает риск развития варикозной болезни. Расширение вен на ногах — многофакторное заболевание, причинами которого могут являться и образ жизни, и наличие лишнего веса, и наследственность, и совокупность нескольких факторов, объяснил эксперт.

Ранее врач рассказал, почему удобная поза нога на ногу — это сигнал о проблемах. Во время такого положения пережимаются лимфатические сосуды, что мешает крови правильно циркулировать, позвоночник занимает неправильное положение, а ноги из-за сдавленных нервов могут неметь. Помимо того, склонность к сложным и неестественным позам с вероятностью 99% говорит о сколиозе.

Авторы Андрей Горяничев