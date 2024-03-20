Перекошенный таз и тромбы: Учёный рассказал о смертельной опасности позы "нога на ногу"
Учёный Абдувосидов: Поза "нога на ногу" может привести к образованию тромбов
Поза "нога на ногу" может привести к образованию тромбов. Обложка © Freepik
Немногие задумываются, что повседневные "безобидные" привычки могут оказывать негативное воздействие на организм. Например, все знают, что вредно сидеть сгорбившись, однако важно не только правильно держать осанку, но и следить за положением ног. Об этом в беседе с Life.ru рассказал заведующий кафедрой морфологии человека Университета РОСБИОТЕХ, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.
Так, популярная поза "нога на ногу" может служить фактором тромбообразования: длительное время нарушается отток крови по венам нижних конечностей за счёт их сдавливания. Напомню, что венозный тромбоз может привести к такому серьёзному осложнению, как тромбоэмболия лёгочной артерии.
По словам врача, также длительное сидение со скрещёнными ногами может влиять на состояние тазобедренных суставов. Дело в том, что таким образом они будут длительное время находиться не в физиологическом, а в вынужденном положении, что может усугубить имеющиеся проблемы, такие как артроз или артрит. Кроме того, привычка сидеть в такой позе приводит к формированию перекошенного таза и неправильной осанки.
При этом, вопреки расхожему мнению, поза "нога на ногу" не увеличивает риск развития варикозной болезни. Расширение вен на ногах — многофакторное заболевание, причинами которого могут являться и образ жизни, и наличие лишнего веса, и наследственность, и совокупность нескольких факторов, объяснил эксперт.
Ранее врач рассказал, почему удобная поза нога на ногу — это сигнал о проблемах. Во время такого положения пережимаются лимфатические сосуды, что мешает крови правильно циркулировать, позвоночник занимает неправильное положение, а ноги из-за сдавленных нервов могут неметь. Помимо того, склонность к сложным и неестественным позам с вероятностью 99% говорит о сколиозе.