"Нет мотивации": Партия Зеленского находится на грани развала, узнали СМИ

Сразу несколько десятков депутатов из партии "Слуга народа" хотят досрочно покинуть свои места в украинском парламенте из-за "отсутствия мотивации", пишет "Украинская правда". По словам источника издания, фракция Владимира Зеленского сейчас как никогда близка "к окончательной дезорганизации".

Журналисты отметили, что сейчас у партии "Слуга народа" 235 мест в Верховной раде. При этом почти четверть парламентариев не принимает никакого участия в работе фракции, а голосуют и сидят на заседаниях всего 170 человек из общего числа депутатов. Как пояснил источник издания, это вызвано недопониманием между офисом Зеленского и парламентом Незалежной.