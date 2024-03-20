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20 марта, 11:07

"Нет мотивации": Партия Зеленского находится на грани развала, узнали СМИ

УП: Десятки депутатов из партии Зеленского "Слуга народа" хотят сдать мандаты

Сразу несколько десятков депутатов из партии "Слуга народа" хотят досрочно покинуть свои места в украинском парламенте из-за "отсутствия мотивации", пишет "Украинская правда". По словам источника издания, фракция Владимира Зеленского сейчас как никогда близка "к окончательной дезорганизации".

Журналисты отметили, что сейчас у партии "Слуга народа" 235 мест в Верховной раде. При этом почти четверть парламентариев не принимает никакого участия в работе фракции, а голосуют и сидят на заседаниях всего 170 человек из общего числа депутатов. Как пояснил источник издания, это вызвано недопониманием между офисом Зеленского и парламентом Незалежной.

"Офис Зеленского пренебрежительно относится к парламенту. Они думают, что "слуги" будут голосовать за всё, что нужно, потому что Зеленский их привёл к власти. Да, привёл. И что?" — возмутился собеседник издания.

Кстати, ранее украинские СМИ писали, что в последнее время всё больше депутатов от партии "Слуга народа" хотят сдать мандаты. Утверждалось, что, в частности, на многих парламентариев оказывают гнетущее воздействие обстановка на фронте и не оправдавшиеся надежды на успех ВСУ. А до этого стало известно о планах элитных украинских военных захватить Раду.

В Раде заявили об ухудшении ситуации в партии "Слуга народа" из-за Зеленского
В Раде заявили об ухудшении ситуации в партии "Слуга народа" из-за Зеленского
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Рresident.gov.ua

Наталья Исакова
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