Названо 5 главных фобий россиян, которые могут испортить долгожданный отпуск Travel-эксперт Гажиенко: Чаще всего туристы боятся перелётов, насекомых и акул 20 марта, 12:41 Чаще всего туристы боятся долгих перелётов и акул. Обложка © Freepik / stockking

Многие россияне любят путешествовать по миру и открывать для себя новые места, страны, культуру других народов. Такие поездки дают возможность отдохнуть, набраться впечатлений и эмоций, зарядиться энергией солнца, особенно если речь идёт о тропических жарких странах. Но у некоторых туристов существуют страхи и опасения, которые могут испортить долгожданный отпуск. Пять главных фобий в беседе с Life.ru перечислил турагент, владелец турагентства Тариел Гажиенко.

1. Первое место среди всех фобий однозначно занимает аэрофобия — когда люди настолько боятся летать, что даже полностью себе отказывают в передвижениях. Некоторые в лучшем случае выбирают какие-то близлежащие маршруты по принципу: чем меньше лететь, тем лучше. Обычно это не дольше четырёх-пяти часов, а всё, что дальше: я не выдержу, не переживу. При этом есть аэрофобы, которые вообще никуда не летают, а пытаются доехать до места назначения машинами или поездами, и их не пугает перспектива потратить два-три дня на дорогу, лишь бы не лететь. Разумеется, это максимально ограничивает людей в их возможностях узнать мир и путешествовать.

Аэрофобия — лидер среди фобий. Фото © Shutterstock / FOTODOM

2. На втором месте — инсектофобия, иррациональный страх перед насекомыми. Очень частый запрос, когда путешественники бронируют тур в какую-то экзотическую страну, звучит так: "А не будет ли там каких-то насекомых?" Ну конечно они будут в любой тропической стране! Это не значит, что они будут сидеть у вас на голове, но в том или ином виде вы с ними встретитесь. Многие путешественники сознательно ограничивают туристов, потому что в итоге специально едут в страны, где минимум насекомых. Соответственно, отсекаются вся Юго-Восточная Азия, весь Карибский бассейн и другие страны, близкие к тропическим.

Многие туристы боятся экзотических насекомых. Фото © Shutterstock / FOTODOM

3. Третье место — у ихтиофобии, боязни рыб. В целом это даже не боязнь в чистом виде, а неприязнь. Однако очень часто перед бронированием тура путешественники специально узнают про те моря, где как можно меньше рыб, а лучше бы их не было вообще. Тем самым они лишают себя возможности увидеть самые красивые моря и океаны мира — от Красного моря до Индийского океана.

Как ни странно, рыбы тоже влияют на выбор туристов. Фото © Shutterstock / FOTODOM

4. Следующая боязнь — селахофобия, страх конкретно перед акулами. Эта фобия свойственна практически всем. Просто для кого-то это фоновый страх, с которым они живут, а кто-то просто перестаёт ездить в опасные, по его мнению, страны. Например, в данный момент есть люди, которые отказываются от путешествий в Египет, хотя ничего нового в последних случаях нападений акул нет — они происходят раз в год. При этом Египет не входит даже в десятку стран по количеству подобных инцидентов, но тем не менее иногда люди, узнавая про нападение акул, вычёркивают для себя это место на долгие годы.

Акулы внушают страх путешественникам. Фото © Shutterstock / FOTODOM

5. Ещё один страх часто возникает у туристов перед незнакомым языком. Особенно это свойственно взрослым, которые, в отличие от современной молодёжи, не имеют даже базовых навыков английского. Такие туристы выбирают для поездок те страны, где говорят по-русски или есть русскоязычный персонал. Если же, к примеру, в отеле нет никого, кто говорил бы на родном языке, они просто туда не поедут.

Страх оказаться среди людей, говорящих на незнакомом языке, заставляет россиян отказываться от поездок в незнакомые места. Фото © Shutterstock / FOTODOM

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Авторы Андрей Горяничев