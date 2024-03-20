Госдума приняла закон, смягчающий ответственность по экономическим статьям

Депутаты Государственной думы РФ в окончательном третьем чтении приняли законопроект о смягчении ответственности по экономическим статьям. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как пояснили авторы инициативы (депутаты из фракции "Новые люди"), суммы ущерба по экономическим статьям, из-за которых возбуждают уголовные дела, не индексировались уже много лет, несмотря на инфляцию. Так, по достижении определённых планок ущерба нарушения переводились в уголовную статью. С новыми поправками в УК РФ многие наказания будут проходить уже по административным статьям.

"Законом повышаются пороги размера ущерба и преступного дохода, используемые для квалификации экономических преступлений. Помимо налоговых составов, пороги ущерба будут повышены для статей об ограничении конкуренции (ст. 178 УК), о незаконном использовании средств индивидуализации (ст. 180 УК) и другие", — говорится в сообщении ГД.

Так, к примеру, в статье о мошенничестве значительным ущербом будет признаваться сумма, превышающая 250 тысяч рублей (сейчас эта сумма составляет 10 тысяч рублей), крупным — 4,5 миллиона рублей (вместо трёх миллионов), а особо крупным — 18 миллионов рублей (ранее 12 миллионов).