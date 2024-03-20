В США конгрессмен пришёл на слушание по импичменту Байдена в маске Путина

В среду, 20 марта, в надзорном комитете палаты представителей США прошло очередное слушание по подготовке импичмента президента Джо Байдена. Такое заседание могло остаться незамеченным, но теперь о нём пишут многие мировые СМИ. Дело в том, что демократ Джаред Московиц пришёл на мероприятие в маске российского лидера Владимира Путина и сразу же обратил на себя внимание.

По мнению журналиста издания Punchbowl News Макса Коэна, который выложил в соцсетях фото с Московицем, тот надел маску Путина, чтобы показать желание республиканцев "внести элемент российской дезинформации в заседание". А The Hill отмечает, что конгрессмен "поблагодарил" коллегу Джеймса Комера, ведущего расследование против Байдена, за якобы использование разведданных РФ в ходе проверки. Тем временем комитет собирает подтверждения вовлечённости Байдена в бизнес-операции его близких, которые, как утверждается, торговали именем президента США.