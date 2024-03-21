Названы способы защититься от недуга, унёсшего жизнь Уткина

Тромбоэмболия лёгочной артерии, которую называют предварительной причиной смерти спортивного комментатора Василия Уткина, лечится терапевтическими и хирургическими методами. Подробнее об этом недуге рассказал в беседе с телеканалом "360" врач-пульмонолог Иван Тарасенко.

Тромбоэмболия артерии — это состояние, при котором тромб, образованный в какой-либо части тела, по сосудам попадает в лёгочные артерии и закупоривает их. По статистике, от недуга ежегодно погибает один человек из тысячи.

"Это может вызывать различные клинические проявления. Чаще всего — внезапная одышка или же резкая боль, кашель и так далее. Тромбы способны поражать не только лёгочную артерию, они могут попадать в головной мозг. Последствия — вплоть до летального исхода", — рассказал Иван Тарасенко.

Он обратил внимание на то, что тромбы обычно образуются из-за нарушения реологических свойств крови. В этот период возникает предрасположенность к образованию тромбов. Другими словами, кровь становится более густой и вязкой. То же самое может случаться во время онкологии, травмы сосуда, физических повреждений или переломов. Также подобное порой наблюдается при аритмии: сердце неправильно сокращается, поток крови из ламинарного становится потоком с завихрениями.

Лишний вес, равно как и резкая его потеря, рискует обернуться нарушением свойств крови, сообщил специалист. В результате также могут начаться электролитные нарушения, провоцирующие аритмию, а вслед за ней и образование тромбов. По словам Тарасенко, недуг лечится терапевтическими методами с помощью разжижающих кровь лекарств. Исправить ситуацию возможно и хирургически.

"Как избежать тромбоэмболии? Диспансеризация, здоровый образ жизни, нормальная физическая активность. Нужно за собой следить, избегать дефицита витаминов, электролитных нарушений и всего того, что может привести к нарушению нормальных функций организма", — заключил медик.