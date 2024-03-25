День работников культуры России, День почтовой открытки, Феофанов день: Праздники и приметы 25 марта Государственных праздников 25 марта в России нет. Поздравляем работников культуры, отмечаем день рождения отечественной почтовой открытки и встречаем с рассветом весну в Феофанов день. 24 марта, 21:00 Какие праздники отмечаются 25 марта и почему в Феофанов день принято заботиться о лошадях? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

День работников культуры России

Дата в 2024 году — 25 марта, понедельник.

Профессиональный праздник.

День работников культуры — профессиональный праздник деятелей культуры и искусства. Учреждён указом президента РФ в 2007 году. В России День работника культуры в 2024 году отмечается 25 марта и проходит на официальном уровне 17-й раз. В торжествах участвуют сотрудники музеев, библиотек, зоопарков, театров, музыкальных и танцевальных коллективов, концертных организаций, цирков, культурно-досуговых организаций, домов народного творчества, дворцов культуры, парков культуры и отдыха, организаций кинематографии.

Профессиональный праздник деятелей культуры и искусства отмечается в России 25 марта. Фото © Freepik

Цель праздника — отметить весомый вклад работников культуры в возрождение общенационального наследия, сохранение и приумножение культурного богатства страны.

День рождения почтовой открытки в России

Дата в 2024 году — 25 марта, понедельник.

Официального статуса праздник не имеет.

В России первая почтовая открытка появилась 25 марта 1872 года. Поэтому день рождения открытки в России отмечается каждый год в этот день. Первоначально правом печатать "открытые письма" (с 1909 года — "почтовые карточки") обладала только государственная почта, а с 1894 года такое право получили и частные типографии.

В наши дни, когда широкое распространение получили электронные способы передачи информации и общения, почтовая открытка сохранилась и продолжает не только радовать коллекционеров, но и выполнять свои первоначальные функции.

Феофанов день

Дата в 2024 году — 25 марта, понедельник.

Другие названия: День Феофана; Феофан.

Церковное название: день памяти преподобного Феофана Исповедника Сигрианского.

Значение: почтение памяти святого Феофана Сигрианского.

25 марта православная церковь почитает святого Феофана Сигрианского. Фото © days.pravoslavie.ru

Народный праздник Феофанов день отмечается 25 марта (по старому стилю — 12 марта). Верующие православной церкви этого числа почитают святого Феофана Сигрианского.

Святой Феофан родился в VIII веке в Константинополе. В три года он лишился отца, под свою опеку его взял друг покойного — император Лев Исаврянин. Сообразно придворному положению, Феофану нужно было жениться, он подчинился, но заранее договорился с невестой о сохранении целомудрия, так как твёрдо решил стать монахом. Он принял монашеский постриг и благословение на возведение монастыря от Григория Стратигия и построил обитель на острове Калоним. Феофан посвящал себя молитвам и переписыванию книг, за что Господь даровал ему способность изгонять из людей болезни и бесов.

Позже Феофан построил монастырь в Сигрианской области и стал в нём игуменом. После 50 лет он заболел и уже не смог оправиться. Когда после прихода к власти Льва Армянина и возобновления борьбы с иконами Феофана арестовали, а монастырь сожгли, он не прожил в тюрьме и месяца.

Наши предки в Феофанов день продолжали готовиться к посевным работам. Знахари проводили обряды и читали заговоры от многих болезней и дурного глаза. Особенно заботились о лошадях. Считалось, что если животное заболеет на Феофана, то хворь не отступит до осени. Поэтому уход за четвероногими помощниками в это время был особенно тщательный, более состоятельные хозяева даже водили лошадей к воде и поили из серебра.

Наши предки в Феофанов день заботились о лошадях. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Считалось, что на Феофана полностью сходит снег и земля оттаивает. Поэтому принято было выходить на улицу на рассвете и встречать весну.

Приметы на 25 марта:

Если погода в этот день стоит тёплая, весенняя, то лето будет дождливым.

Утренний туман — признак хорошего урожая льна и конопли.

Кони громко расфыркались — к дождю.

В этот день громко заржёт лошадь — к счастью.

Кони фыркают в пути — впереди неприятная встреча.

Именины 25 марта отмечают:

Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков отмечает именины 25 марта. Фото © VK / Сергей Безруков

Ян

Сергей

Семён

Константин

Иван

Дмитрий

Григорий

Вольдемар

Владимир

Александр.

Авторы Андрей Соколов