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21 марта, 08:20

Глава Грайворона призвал жителей временно покинуть город из-за обстрелов ВСУ

Повреждённый обстрелами ВСУ дом в Грайворонском городском округе. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённый обстрелами ВСУ дом в Грайворонском городском округе. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей временно уехать из-за обстрелов ВСУ. По его словам, грайворонцев готовы принять в Ярославской области и власти организуют отъезд желающих.

"Обращаюсь к тем, кто остаётся в приграничных населённых пунктах городского округа. Ситуация продолжает оставаться напряжённой. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа", написал он в телеграм-канале и попросил связаться с ним тех, кто готов уехать.

Выбитые стёкла и везде осколки: Появилось видео повреждённой "Белгород-арены" после обстрела ВСУ
Выбитые стёкла и везде осколки: Появилось видео повреждённой "Белгород-арены" после обстрела ВСУ

Напомним, что перед выборами президента РФ ВСУ усилили удары по Белгородской области. В среду, 20 марта, при обстреле Грайворона погибли два человека. А 15 марта там погиб участник территориальной самообороны, который сам неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в округе.

Александра Вишнякова
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