Глава Грайворона призвал жителей временно покинуть город из-за обстрелов ВСУ

Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей временно уехать из-за обстрелов ВСУ. По его словам, грайворонцев готовы принять в Ярославской области и власти организуют отъезд желающих.

"Обращаюсь к тем, кто остаётся в приграничных населённых пунктах городского округа. Ситуация продолжает оставаться напряжённой. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа", — написал он в телеграм-канале и попросил связаться с ним тех, кто готов уехать.