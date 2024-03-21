Глава Грайворона призвал жителей временно покинуть город из-за обстрелов ВСУ
Повреждённый обстрелами ВСУ дом в Грайворонском городском округе. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Глава Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей временно уехать из-за обстрелов ВСУ. По его словам, грайворонцев готовы принять в Ярославской области и власти организуют отъезд желающих.
"Обращаюсь к тем, кто остаётся в приграничных населённых пунктах городского округа. Ситуация продолжает оставаться напряжённой. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа", — написал он в телеграм-канале и попросил связаться с ним тех, кто готов уехать.
Напомним, что перед выборами президента РФ ВСУ усилили удары по Белгородской области. В среду, 20 марта, при обстреле Грайворона погибли два человека. А 15 марта там погиб участник территориальной самообороны, который сам неоднократно помогал вывозить мирных жителей и обеспечивать безопасность в округе.