В ЦИК отметили высокое качество избирательной кампании по выборам президента России

Избирательная кампания по выборам президента России прошла на высоком уровне и с чистым подсчётом голосов. Такое заявление сделала председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, поблагодарив представителей всех политических партий, которые, "несмотря на разные взгляды, проявили себя мудро" в ходе выборов.

Итоговые протоколы голосования на выборах президента РФ доставлены в ЦИК. Видео © Life.ru

"Высокое качество проведённой кампании, обеспечившее полную достоверность подсчёта голосов и, как следствие, безусловную её легитимность, подтверждает, помимо ряда других факторов, о которых я скажу позже, и социологическое исследование ВЦИОМа, которое было проведено буквально по горячим следам выборов", — подчеркнула Памфилова на заседании ЦИК, где подводят итоги выборов главы государства.

Вместе с тем в ЦИК РФ показали итоговые протоколы голосования на президентских выборах — всего 91 папка. Причём 89 из них были доставлены из субъектов РФ, а также из участков за рубежом и города Байконур.