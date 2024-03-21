В ЦИК отметили высокое качество избирательной кампании по выборам президента России
Памфилова: Выборы президента в РФ прошли качественно, голоса подсчитаны чисто
Избирательная кампания по выборам президента России прошла на высоком уровне и с чистым подсчётом голосов. Такое заявление сделала председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова, поблагодарив представителей всех политических партий, которые, "несмотря на разные взгляды, проявили себя мудро" в ходе выборов.
Итоговые протоколы голосования на выборах президента РФ доставлены в ЦИК. Видео © Life.ru
"Высокое качество проведённой кампании, обеспечившее полную достоверность подсчёта голосов и, как следствие, безусловную её легитимность, подтверждает, помимо ряда других факторов, о которых я скажу позже, и социологическое исследование ВЦИОМа, которое было проведено буквально по горячим следам выборов", — подчеркнула Памфилова на заседании ЦИК, где подводят итоги выборов главы государства.
Вместе с тем в ЦИК РФ показали итоговые протоколы голосования на президентских выборах — всего 91 папка. Причём 89 из них были доставлены из субъектов РФ, а также из участков за рубежом и города Байконур.
Напомним, трёхдневное голосование в рамках президентских выборов в России завершилось 17 марта. Согласно финальным результатам, после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. В ЦИК озвучили итоговую явку на выборы-2024, которая стала для страны рекордной — 77,49%.
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