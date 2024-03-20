В ЦИК поступил итоговый 59-томный финансовый отчёт Путина
Итоговый финансовый отчёт одержавшего победу на президентских выборах Владимира Путина поступил в Центризбирком РФ. Как сообщила первый замруководителя Центрального исполкома "Единой России" Наталья Орлова, документ, состоящий из 59 томов, подготовили всего за трое суток вместо положенных по закону 30 дней.
"Проведены документы по всей избирательной кампании. Около 22 тысяч страниц финансовых документов", — приводит пресс-служба партии слова Орловой.
Она отметила, что в течение кампании предпринимались многочисленные попытки затормозить работу избирательного счёта. В общей сложности на счёт главы государства пришло более 477 миллионов рублей. До начала выборов было возвращено свыше 128 миллионов добровольных пожертвований. По итогу после завершения голосования на счету остался примерно 31 миллион рублей. Все эти средства, по словам Орловой, распределены между юрлицами, сделавшими пожертвования.
Трёхдневное голосование в рамках президентских выборов в России завершилось 17 марта. Согласно финальным результатам, после обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. Ранее действующего главу государства уже поздравили некоторые иностранные коллеги: глава КНДР Ким Чен Ын, президент Ирана Эбрахим Раиси, премьер Армении Никол Пашинян и другие мировые лидеры.
TACC / POOL / Сергей Бобылев