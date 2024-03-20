В ЦИК поступил итоговый 59-томный финансовый отчёт Путина

Итоговый финансовый отчёт одержавшего победу на президентских выборах Владимира Путина поступил в Центризбирком РФ. Как сообщила первый замруководителя Центрального исполкома "Единой России" Наталья Орлова, документ, состоящий из 59 томов, подготовили всего за трое суток вместо положенных по закону 30 дней.

Она отметила, что в течение кампании предпринимались многочисленные попытки затормозить работу избирательного счёта. В общей сложности на счёт главы государства пришло более 477 миллионов рублей. До начала выборов было возвращено свыше 128 миллионов добровольных пожертвований. По итогу после завершения голосования на счету остался примерно 31 миллион рублей. Все эти средства, по словам Орловой, распределены между юрлицами, сделавшими пожертвования.