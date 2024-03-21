Более 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента РФ за рубежом
В Лондоне очередь из желающих проголосовать на выборах растянулась на километр. Фото © Telegram / Посольство РФ в Лондоне
Более 388 тысяч избирателей проголосовали на выборах президента РФ за рубежом. Такие данные привела председатель ЦИК Элла Памфилова.
"В общей сложности в голосовании за рубежом принял участие 388 791 избиратель. В 2018 году их было больше, понятно почему, 484 275 избирателей", — отметила Памфилова в ходе заседания Центризбиркома.
Всего за границей в 2024 году было открыто 295 избирательных комиссий, это на 106 меньше, чем в 2018 году.
Напомним, в России 17 марта завершилось трёхдневное голосование в рамках президентских выборов. 21 марта ЦИК официально объявила результаты: победу одержал Владимир Путин, набрав 87,28% голосов. Также в ходе этой кампании зафиксирована рекордная явка в истории современной России: в общей сложности проголосовало 77,49% избирателей.