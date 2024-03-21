Более 388 тысяч избирателей приняли участие в выборах президента РФ за рубежом 21 марта, 09:37 В Лондоне очередь из желающих проголосовать на выборах растянулась на километр. Фото © Telegram / Посольство РФ в Лондоне

Более 388 тысяч избирателей проголосовали на выборах президента РФ за рубежом. Такие данные привела председатель ЦИК Элла Памфилова.

"В общей сложности в голосовании за рубежом принял участие 388 791 избиратель. В 2018 году их было больше, понятно почему, 484 275 избирателей", — отметила Памфилова в ходе заседания Центризбиркома.

Всего за границей в 2024 году было открыто 295 избирательных комиссий, это на 106 меньше, чем в 2018 году.

Авторы Александра Вишнякова