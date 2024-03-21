В Чувашии чиновники передумали "отменять" бабушек и дедушек
Чебоксарские власти отозвали разосланный в школы "запрос о бабушках и дедушках"
Администрация Чебоксарского муниципального округа отозвала ранее разосланное по местным образовательным учреждениям письмо отдела опеки, в котором чиновники требовали составить списки детей, воспитанием которых по большей части занимаются бабушки или дедушки. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети "ВКонтакте".
Чебоксарские власти, в частности, заявили, что уже провели проверку по резонансной теме, в ходе которой были выявлены нарушения федерального законодательства. Должностных лиц, причастных к идее об "отмене" бабушек и дедушек, привлекли к дисциплинарной ответственности. При этом в администрации уточнять не стали, как именно были наказаны местные госслужащие.
"Запрос в адрес образовательных учреждений о представлении сведений администрацией отозван", — говорится в сообщении муниципалитета.
Накануне стало известно, что в Чувашии предложили штрафовать родителей, которые оставляют детей на бабушек и дедушек. С подобной инициативой выступил отдел по опеке и попечительству администрации Чебоксар. Там считают, что такие родители не исполняют обязанности по воспитанию. В итоге жители региона отправили жалобу депутату Ирине Филатовой.
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