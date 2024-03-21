В Чувашии чиновники передумали "отменять" бабушек и дедушек

Администрация Чебоксарского муниципального округа отозвала ранее разосланное по местным образовательным учреждениям письмо отдела опеки, в котором чиновники требовали составить списки детей, воспитанием которых по большей части занимаются бабушки или дедушки. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети "ВКонтакте".

Чебоксарские власти, в частности, заявили, что уже провели проверку по резонансной теме, в ходе которой были выявлены нарушения федерального законодательства. Должностных лиц, причастных к идее об "отмене" бабушек и дедушек, привлекли к дисциплинарной ответственности. При этом в администрации уточнять не стали, как именно были наказаны местные госслужащие.

"Запрос в адрес образовательных учреждений о представлении сведений администрацией отозван", — говорится в сообщении муниципалитета.