"Россию не остановит ничто": Финский журналист остался в восторге от выборов президента РФ
Финский журналист Хейсканен: Выборы в России были организованы на высшем уровне
Прошедшие в РФ выборы президента были организованы на высшем уровне, отметил финский журналист Кости Хейсканен. По его словам, Россия становится сильнее на фоне стремления Запада её сдержать и теперь страну "не остановит ничто".
"Выезжали к инвалидам, голосовали военнослужащие. Всё было честно, прозрачно и легитимно. Сам Владимир Владимирович [Путин] никаких своих кандидатов не обливал грязью, как это принято в европейских странах", — подчеркнул Хейсканен в беседе с "Царьградом".
Он добавил, что голосование прошло достаточно гладко, несмотря на попытки Запада сорвать его. Как отметил журналист, многие европейские политики сейчас вынуждены признать легитимность избирательного процесса в РФ. А в ФРГ даже призвали к замораживанию конфликта на Украине. С таким предложением ранее выступил лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених.
Как сообщал Life.ru, 17 марта в России завершилось трёхдневное голосование в рамках выборов президента. Согласно финальным результатам, после обработки 100% голосов победил действующий глава государства Владимир Путин.
Life.ru