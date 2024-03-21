Прошедшие в РФ выборы президента были организованы на высшем уровне, отметил финский журналист Кости Хейсканен. По его словам, Россия становится сильнее на фоне стремления Запада её сдержать и теперь страну "не остановит ничто".

"Выезжали к инвалидам, голосовали военнослужащие. Всё было честно, прозрачно и легитимно. Сам Владимир Владимирович [Путин] никаких своих кандидатов не обливал грязью, как это принято в европейских странах", — подчеркнул Хейсканен в беседе с "Царьградом".

Он добавил, что голосование прошло достаточно гладко, несмотря на попытки Запада сорвать его. Как отметил журналист, многие европейские политики сейчас вынуждены признать легитимность избирательного процесса в РФ. А в ФРГ даже призвали к замораживанию конфликта на Украине. С таким предложением ранее выступил лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених.