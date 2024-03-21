Психолог раскрыла Life.ru, в чём секрет девушек, с которыми постоянно знакомятся

Как ни банально, но одно из главных качеств девушек, с которыми мужчины всегда хотят познакомиться, — умение улыбаться. Казалось бы, простая вещь, но многие дамы не могут, улыбаясь, смотреть на мужчину. Им кажется, что они сразу выглядят легкодоступными и легкомысленными.

В чём секрет девушек, с которыми мужчины хотят познакомиться? Фото © Freepik

"На самом же деле у девушек, которые привлекают мужское внимание, отточен навык улыбки и они делают это автоматически", — рассказывает Life.ru семейный психолог, гештальт-терапевт и эксперт по отношениям Ирина Канищева. И продолжает, говоря, что мужчинам и так страшно подходить знакомиться, ведь женщины нередко резко отказывают, не задумываясь об их чувствах. А девушка с улыбкой кажется более открытой к новому общению.

Другой секрет заключается в отсутствии страха в отношении мужчин, готовности принимать от них помощь и знаки внимания. Девушки, с которыми редко знакомятся, часто делают сами то, с чем можно было бы обратиться за помощью к мужчине: достают чемоданы в самолёте, заливают омывайку в машину, открывают двери с сумками в руках и т.д. Хотя об этом спокойно можно попросить мужчину, находящегося рядом. И ему будет приятно почувствовать свою мужественность.

"Ведь, когда девушка просит мужчину о помощи даже в каких-то мелочах, это делает её уязвимой и подчёркивает женственную сторону. Мужчины начинают невербально подхватывать такие сигналы, предлагая помощь самостоятельно, что и приводит к большему вниманию от них", — говорит специалист по отношениям.

Психолог назвала главные ошибки женщин, с которыми не знакомятся мужчины. Фото © Freepik

Существует множество различных факторов, влияющих на привлечение мужского внимания, и это лишь малая часть из них. Ведь каждый человек и каждый случай уникальны.