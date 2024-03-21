Глава "Роскосмоса" назвал причину отмены запуска "Союза МС-25" и рассказал о состоянии космонавтов Борисов: Запуск "Союза МС-25" отменили из-за просадки напряжения 21 марта, 15:30 Ракета с "Союзом МС-25" перед запуском на Байконуре 21 марта. Обложка © Telegram / "Роскосмос"

Отмена запуска корабля "Союз МС-25" за 20 секунд до старта произошла из-за просадки напряжения химического источника тока. Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Он подчеркнул, что данная нештатная ситуация понятная, для неё есть соответствующий регламент.

"На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация, и вся процедура была прервана. Причина выявлена. Сейчас мы только что на заседании государственной комиссии выяснили, причина была — просадка напряжения химического источника тока", — рассказал Борисов журналистам.

Глава "Роскосмоса" добавил, что экипаж космического корабля здоров, нештатную ситуацию перенёс профессионально.

Экипаж корабля "Союз МС-25": астронавтка NASA Трейси Дайсон, космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, космонавтка из Белоруссии Марина Василевская. Фото © "Роскосмос"

"Экипаж здоров, даже в этот период у Василевской (белорусская космонавтка Марина Василевская) пульс был 66, они у нас люди подготовленные, выдержанные", — сказал Борисов.

Он подтвердил, что пуск ракеты с "Союзом МС-25" и тремя космонавтами перенесён на 23 марта. Старт запланирован на 15:36 мск.

На борту "Союза" находились российский космонавт Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская, а также американка Трейси Дайсон. Для Василевской и Новицкого был запланирован короткий полёт, после которого они должны были вернуться на Землю на корабле "Союз МС-24". А их коллега из NASA должна была остаться на станции до сентября, после чего вернуться на Землю вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-25".

Авторы Александра Вишнякова